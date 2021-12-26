Радіо Свобода Weekly: У разі нападу Росії кожен третій українець готовий захищати свою батьківщину

Як ЗСУ протистоятимуть Росії в разі нового вторгнення на територію України?

За загальними оцінками, нині Збройні сили України якісно кращі, ніж сім років тому, коли жалюгідний стан військових, після років занедбаності, недофінансування та корупції, дався взнаки під час протистояння російським гібридним силам на Донбасі. Тож, як би діяли ЗСУ тепер, в разі широкомасштабного наступу російських військ, які зосереджені на кордоні з Україною? Читайте далі.

Кожен третій українець готовий взяти зброю до рук в разі нападу Росії – опитування і коментар соціолога

У разі відкритого нападу Росії кожен третій українець готовий захищати свою країну зі зброєю в руках. Понад 20 відсотків опитаних готові чинити опір іншими методами, не військовим: протести, бойкоти, страйки, громадянська непокора. Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Олексій Грушецький пояснює, як впливали на відповіді українців географія та політичні уподобання. Про це повідломляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки».

«В разі мобілізації я знаю куди йти і що робити»: чотири історії українок, які мають військові квитки

Стати на військовий облік – тепер це обовʼязок, а не право українських жінок, якщо їхня професія входить до розширеного переліку Міноборони. Відповідний наказ набув чинності 17 грудня. Радіо Свобода зібрало кілька історій українок, які були на обліку у військкоматі й раніше, до цього рішення. Вони розповіли про те, як військовий квиток впливає на їхнє життя та чого варто чекати українським жінкам.

«Хімічна зброя» на Донбасі: чого домагається Кремль і що робити Україні?

«Хімічна зброя» та «іноземні приватні військові компанії» на Донбасі: з якою метою Кремль звинувачує в цьому Україну? І наскільки можливим є реальне застосування хімічної зброї в російсько-українському збройному протистоянні? Про це Радіо Свобода поговорило з політичними та військовими експертами, зокрема і в прямому ефірі «Радіо Донбас.Реалії». Частина фахівців не виключає, що Кремль таким чином готує привід для великої війни та звинувачує Київ у тому, що готується робити сам. Подробиці – у матеріалі.

Росія може здійснити прорив, але не зможе втримати захоплене – Загороднюк

Путін не хоче війни в Україні, бо це буде крах для нього, але підвищує ставки і намагається зробити вигляд, що його це не лякає, - вважає міністр оборони України у 2019-20-му роках, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк. Навіщо росіяни хочуть перетворити Україну на «Білорусь №2»? Що є головною загрозою для України? В чому полягає слабкість західних політиків? До яких провокацій може вдатися північний сусід? Чому вторгнення перетвориться для окупанта на пекло? Про це в «Суботньому інтерв’ю» із Андрієм Загороднюком на Радіо Свобода.

Підозрою Порошенку Зеленський «вистрелив собі в ногу»?

Підозра в державній зраді, не вручена, але оголошена п’ятому президенту України Петру Порошенку, як видається, є політичним промахом команди Володимира Зеленського, бо має три слабкі сторони: Які саме читайте у рубриці «Точка зору».

Таємниця депутата: хто у Верховній Раді має паспорт Росії і впливає на боєздатність армії України?

Уже восьмий рік поспіль Росія веде гібридну війну проти України. Окупований і анексований Крим. Окупована частина Донбасу. Постійні інформаційні атаки. А віднедавна – ще й розмови про підготовку до повномасштабного нападу.

При цьому в оточенні президента Володимира Зеленського шукають «кротів», що могли зливати деталі таємної операції щодо російських найманців. А в людини, що два роки пропрацювала заступником міністра внутрішніх справ, знаходять російський паспорт. Утім, Олександр Гогілашвілі – не єдиний громадянин Росії, який опинився нині у владі. «Схеми» знайшли російський паспорт і в одного з чинних народних депутатів. Хто він і яким чином бізнес, що пов’язують з цією людиною, вже тривалий час впливає на боєздатність української армії?

Перші ліки від коронавірусу: кінець пандемії і карантину?

Якщо світу вдасться звести передачу коронавірусу до мінімуму, то 2022 рік може стати останнім роком пандемії, навіть попри швидке поширення штаму «омікрон». Такого висновку дійшли у ВООЗ. Там вважають, що передовсім спинити пандемію вдасться завдяки появі нових вакцин та інноваціям. Подробиці далі.

Зміни клімату зневоднюють південь України. Вчені радять залучати ресурси Дунаю

Українські вчені зазначають, що ситуація з водозабезпеченням півдня країни місцевими ресурсами зараз вкрай критична. Причина – зміни клімату. Окрім дефіциту води в Приазов’ї, також нарікають на її якість. Місцева влада регіону залучає до вирішення проблеми науковців та експертів, а Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік, передбачивши один мільярд гривень на програму «Питна вода України». Разом з цим, порятунком для регіону може стати річка Дунай. Які ще існують проєкти для покращення водозабезпечення і підвищення якості води, розповіли в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода. Текст про це читайте тут.

Червоне козацтво 100 років тому – більшовицький інтернаціонал під українською вивіскою

Проєкт Радіо Свобода «Історична Свобода» завершує цикл передач, присвячених Українській революції 1917–1921 років. Сто років тому боротьба за незалежність України зазнала поразки з багатьох причин. Однією з причин було те, що для якоїсь частини українців більшовицький проєкт видався привабливим. Деякі українці підтримали більшовиків, зокрема в їхній боротьбі проти незалежності України. Символом цього явища стало Червоне козацтво – українське радянське збройне формування. Сто років тому, у 1921 році, постав корпус Червоного козацтва імені Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Більше про Червоне козацтво говоримо з істориком Дмитром Кобельським.

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