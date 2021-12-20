Правозахисники: в Ірані стратили курдського політв’язня, якого катували у в’язниці

Іран стратив курдського політичного в’язня, засудженого за причетність до збройних заворушень, попри заклики міжнародної спільноти врятувати його життя. Про це повідомили базовані в Європі організації «Права людини в Ірані» (IHR) та «Мережа прав людини в Курдистані» (KHRN) 20 грудня.

За їхніми даними, Гейдара Ґорбані стратили вранці 19 грудня у в’язниці Санандадж у провінції Курдистан на заході Ірану. При цьому ані його сім’я, ні його адвокат не отримали попереднього попередження.

Ґорбані стратили, коли його справа ще перебувала на розгляді у Верховному суді.

«Вони привезли нас і показали могилу, де, як вони сказали, лежить Гейдар. Вони самі поховали його на кладовищі Бехеште Мохаммаді і не віддали нам його тіло», сказав один із родичів IHR.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що 19 грудня в його рідному місті Кам’яран на заході Ірану, попри посилені заходи безпеки, зібрався натовп, скандуючи «мученики не вмирають».

«Гейдар Ґорбані був підданий тортурам і засуджений до смертної кари без належного процесу та будь-яких доказів проти нього», – сказав директор IHR Махмуд Амірі-Могаддам.

Він назвав цю страту незаконною навіть за законами Ірану.

Активісти кажуть, що Ґорбані, який перебував у в’язниці з жовтня 2016 року, був визнаний винним і засуджений до страти торік у зв’язку з убивством у 2016 році трьох чоловіків, пов’язаних із парамілітарним угрупованням «Басідж».

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Ґорбані визнали винним у допомозі вбивствам транспортом та логістичним забезпеченням, хоча вирок суду визнав, що він ніколи не був озброєним.

Експерти ООН з прав людини висловили «серйозні занепокоєння» через те, що Ґорбані не отримав справедливого суду. За їхніми твердженнями, під час попереднього ув’язнення його катували.

І Організація Об’єднаних Націй, і Amnesty International закликали зберегти життя політв’язню, вказуючи на те, як заявили в Amnesty, «численні порушення» під час «вкрай несправедливого» судового процесу.