Група країн з допомоги жертвам рейсу PS752 дала Ірану «крайній термін» для врегулювання питання виплат репарацій

Члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, до якої входять міністри закордонних справ Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства, вимагають від іранської сторони підтвердити свою готовність взяти участь у переговорах про відшкодування збитків до 5 січня 2022 року, інакше будуть змушені розглянути інші варіанти вирішення цього питання у межах міжнародного права. Відповідну спільну заяву членів Координаційної групи оприлюднено у четвер після закінчення засідання членів групи.

«Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752… зустрілася віртуально, щоб обговорити відповідь Ісламської Республіки Іран на нашу пропозицію щодо обговорення відшкодування збитків за збиток рейсу 752 (PS752) авіаліній України та кроки, які необхідно вжити для забезпечення відповідальності та справедливості», – йдеться в заяві.

Повідомляється, що група надіслала ще один запит, яким запросила Іран обговорити питання, що стосуються претензій та вимог у контексті відшкодування збитків PS752 протягом тижня з 17 січня 2022 року.

«Однак, враховуючи очевидне небажання Ісламської Республіки Іран конструктивно і своєчасно вирішувати це питання, у нашій відповіді Ірану наголошується, що іранська сторона повинна до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою, після чого нам доведеться дійти висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні. Координаційна група має серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права», – вказано в документі.

У Координаційній групі нагадують, що з моменту збиття рейсу PS752 пройшло майже два роки, проте «Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань».

«Терпіння Координаційної групи вичерпується. Група залишається солідарною з близькими жертв і залишається єдиною у своїй меті притягти Ісламську Республіку Іран до відповідальності за дії та бездіяльність цивільних і військових посадових осіб, які призвели до загибелі 176 невинних людей», – наголошено у заяві.

Позиції іранської сторони наразі немає.

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8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».