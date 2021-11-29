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Світові держави відновлюють переговори щодо ядерної угоди з Іраном

Заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері розповів іранським засобам інформації 28 листопада, що Тегеран наполягатиме на встановленні меж для діалогу і чітких часових обмежень для переговорів

Переговори щодо ядерної угоди з Іраном мають відновитися у Відні 29 листопада.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері розповів іранським засобам інформації 28 листопада, що Тегеран наполягатиме на встановленні меж для діалогу і чітких часових обмежень для переговорів. Перед тим Багері мав зустрічі з головами китайської та російської делегацій та посередником Євросоюзу Енріке Морою.

Посол Росії при організаціях ООН у Відні Михайло Ульянов заявив у мережі Twitter 28 листопада, що «неформальні консультації» перед офіційними переговорами були корисними для «кращого розуміння оновленої переговорної позиції Тегерана».

У переговорах беруть участь сторони, підписи яких залишаються під угодою, – це Іран, Китай, Росія, Німеччина, Франція та Велика Британія. Делегація США братиме участь у дискусіях опосередковано.

Угода, укладена 2015 року, обмежувала багато аспектів дослідницької програми Ірану, водночас відкриваючи її для більшого контролю з боку ядерного органу ООН, МАГАТЕ. Натомість було знято багато економічних санкцій, повʼязаних з ядерною діяльністю. Але попередній президент США Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди і відновив санкції. У відповідь Тегеран поступово порушив обмеження, встановлені пактом. Президент США Джо Байден пообіцяв знову приєднатися до угоди, якщо Іран повернеться до повного дотримання її умов.

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