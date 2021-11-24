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Переговори в Тегерані щодо іранської ядерної програми були безрезультатними – голова МАГАТЕ

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (л) та голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі, Тегеран, 23 листопада 2021 року

Керівник атомної агенції ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив 24 листопада, що безрезультатними виявилися проведені цього тижня в Тегерані переговори щодо ядерної програми Ірану.

Під час перебування в іранській столиці Гроссі зустрівся з головою Організації з атомної енергії Ірану та міністром закордонних справ країни. Серед іншого, він намагався переконати Іран перевстановити чотири камери МАГАТЕ на цеху з виготовлення деталей для центрифуг у Караджі. Цей цех, за твердженнями влади Ірану, став жертвою саботажу.

Раніше цього року Тегеран відкликав дозвіл на позачергові інспекції з боку МАГАТЕ, передбачені угодою 2015 року. Згодом Гроссі досяг угоди, згідно з якою Іран дозволив продовжити роботу камер МАГАТЕ на ядерних обʼєктах, за винятком камер у Караджі. Влада Ірану посилалася на те, що триває розслідування ймовірного акту диверсії з боку Ізраїлю на цьому об’єкті.

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