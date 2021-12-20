Зміни клімату зневоднюють Південь України. Вчені радять залучати ресурси Дунаю

Українські вчені зазначають, що ситуація з водозабезпеченням півдня країни місцевими ресурсами зараз вкрай критична. Причина – зміни клімату. Окрім дефіциту води в Приазов’ї, також нарікають на її якість. Місцева влада регіону залучає до вирішення проблеми науковців та експертів, а Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік, передбачивши один мільярд гривень на програму «Питна вода України». Разом з цим, порятунком для регіону може стати річка Дунай. Які ще існують проєкти для покращення водозабезпечення і підвищення якості води, розповіли в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Дніпро – єдине джерело

Всі південні області в Південно-Східній Україні – катастрофічно не забезпечені власними водними ресурсами, зазначив виконувач обов’язків директора Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Ромащенко.

У Херсоні ще використовуються власні підземні води

«Тому в далекі радянські часи була створена величезна водогосподарська система в Україні з подачі води. Зокрема, Каховська зрошувальна система, яка була побудована як найбільша в Європі, Каховське водосховище, що було споруджене крайнім по течії Дніпра до басейну Чорного моря – його призначення переважно на зрошення, водопостачання південних регіонів України. У Херсоні ще використовуються власні підземні води», – сказав керівник наукового інституту.

У зв’язку зі змінами клімату у нас погіршилися умови заповнення водосховищ Дніпровського каскаду

За його словами, водозабезпечення України, особливо південних регіонів, у зв’язку зі змінами клімату – погіршується. І наразі єдиним джерелом постачання води в південних регіонах є дніпровська вода.

«Але у зв’язку зі змінами клімату у нас погіршилися умови заповнення водосховищ Дніпровського каскаду. Через це можуть виникати ситуації, коли води, яка може накопичуватись і використовуватись на різні потреби водопостачання, на питне, промислове, зрошення – треба думати, як стабілізувати, забезпечити можливість використання тих об’ємів дніпровської води, якої було б достатньо для вирішення цих проблем. Ми пропонуємо розглянути ще варіант залучення для покращення водозабезпечення південних регіонів – це водних ресурсів Дунаю. І реалізація проєкту забору та подачі дунайської води в Каховське водосховище», – розповів Ромащенко.

За його словами, щоб реалізувати такий проєкт потрібні великі кошти, тому поки що є розрахунок на залучення іноземних інвестицій, які дають можливість розтягнути цей проєкт у часі, реалізувати. На це потрібно мільярди доларів, додав вчений.

Що покращить якість води в Бердянську?

У приазовському регіоні найбільш критичною ситуацією із забезпеченням води та її якістю вважається Бердянськ, де у жовтні розпочали роботу науковці Інституту водних проблем і меліорації Національної академії наук України. Основне завдання – розробити візію, передпроєктну документацію централізованого водопостачання району. Голова Бердянської райдержадміністрації Олексій Бакай раніше зазначив, що власні водні ресурси окремих територіальних громад району вичерпуються, а якість води – незадовільна.

У квітні 2021 року Бердянська міська рада ухвалила програму «Питна вода на 2021 рік». У ній зазначається, що основним джерелом питного водопостачання Бердянська є Каховський магістральний каналу річки Дніпро, звідки надходить 90% води. Однак транспортування води на відстань 175 кілометрів у закритому трубопроводі впродовж 6-7 діб погіршує якість цієї води. Крім того, в період проходження паводку, цвітіння річки Дніпро, у спекотний літній період якість води знижується. У зв’язку з цим вимогами технічного регламенту роботи очисних споруд у Бердянську передбачене її доочищення.

Голова правління Громадської спілки «Вільна громада-комфортне місто» (Бердянськ) Ігор Касьяновпідтверджує, що якість питної води у місті змушує бажати кращого. За його словами, наразі навантаження з утримання водопроводу лягає на місцевий бюджет Бердянська.

Небагато таких міст в Україні, де протяжність подачі води хоч приблизно дорівнює 175 кілометрам. Це має бути державна програм

«Як я розумію, коли цей водогін будувався, планувалось, що до нього доєднаються ще багато міст і сіл. А сталося так, що все навантаження лягло на Бердянськ. По суті ми сплачуємо за цей транзит води у 175 кілометрів. І тому витягнути своїм місцевим бюджетом це неможливо, тут я владу розумію. І я думаю, що небагато таких міст в Україні, де протяжність подачі води хоч приблизно дорівнює 175 кілометрам. Тому я вважаю, що це має бути державна програма. Бо коли це будували, казали, що або доєднаються інші, або дотуватимуть. Тут цього не сталося», – відзначив активіст.

Вчений Михайло Ромащенко додав, що наразі розглядаються два шляхи розв'язання питання водозабезпечення Бердянського району.

«Це розчищення, реконструкція існуючого водопроводу, збільшення його потужності. Або подача іншим трубопроводом води з міста Василівка Запорізької області, там приблизно 80 кілометрів трубопровід новий. Знову ж таки, до Бердянська і паралельно вирішити питання забезпечення всіх населених пунктів», – сказав він.

2 грудня Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік. Згідно з документом, на програму «Питна вода України» передбачено один мільярд гривень, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Це глобальна проблема. Причина її виникнення має комплексний характер

За словами міністра, наразі в Україні, як і в усьому світі, бракує якісних питних водних ресурсів. «Це глобальна проблема. Причина її виникнення має комплексний характер: кліматичні умови, зношена інфраструктура, неефективне споживання, забруднення тощо. У нашій країні в деяких районах воду досі подають за графіком», – сказав він. Розв’язати ці багаторічні проблеми покликана зазначена державна програма.

В міністерстві повідомили, що планується будівництво та реконструкція водозабірних споруд, водопровідних очисних споруд, мереж водопостачання та очисних споруд водовідведення із застосуванням новітніх технологій. Окрім того, передбачене впровадження станцій доочищення питної води у системах централізованого водопостачання.

Представники міської влади Бердянська не змогли долучитися до ефіру програми «Новини Приазов’я». На наступний день після виходу програми на сайті міської ради опублікували інформацію про якість питної води, що подавалася в міську мережу централізованого водопостачання восени 2021 року.

Радіо Свобода готове надати можливість висловити свою позицію представникам місцевої влади.