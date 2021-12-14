ООН підтвердила температурний рекорд в Арктиці у 38 градусів

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО, структура ООН) підтвердила температурний рекорд в Арктиці в 38 градусів Цельсія.

Відмітка була зафіксована 20 червня 2020 року у Східному Сибіру, у російському місті Верхоянськ, розташованому за 115 кілометрів на північ від полярного кола, в Якутії.

Минулого року тривала аномально спекотна погода викликала пожежі в лісах на півночі Росії і в тундрі. Це посилило побоювання щодо інтенсивності глобального потепління.

«Новий рекорд лише один із серії спостережень, що внесені до архіву даних ВМО про екстремальні явища і дають підстави бити на сполох через тривожну зміну клімату», – заявив генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

У ВМО відзначають, що середні температури в арктичній частині Сибіру були на 10 градусів вищі за норму «значну частину позаминулого літа». Крім руйнівних пожеж, це призвело до значних втрат морського льоду і відіграло велику роль у тому, що 2020-ий став одним із трьох найспекотніших за історію спостережень.

Заява ВМО пролунала після того, як Рада безпеки ООН 13 грудня не змогла ухвалити резолюцію, яка офіційно пов’язує зміну клімату з глобальною безпекою. Документ підтримала більшість членів Ради безпеки. Росія наклала на проєкт вето.

У Кремлі резолюцію назвали цілком неприйнятною, заявивши, що кліматичний порядок денний «не може бути фактором, який стримує або обмежує країни у праві на розвиток».