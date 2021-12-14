Росія заблокувала в Раді безпеки ООН резолюцію про клімат і безпеку

Росія скористалася правом вето під час голосування за проєкт резолюції Ради безпеки ООН, у якому зміни клімату повʼязуються з питаннями безпеки. Проєкт запропонували Ірландія та Нігер. Він був підтриманий 12 із 15 членів Ради безпеки. Проти проголосувала також Індія, Китай утримався.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, коментуючи рішення Москви, сказав, що «міжнародна спільнота глибоко розколота за тематикою клімату». Він назвав текст проєкту резолюції спробою навʼязати «позицію кліматичних активістів». «Це насправді призвело б до глибокого розколу, відкату назад у справі боротьби зі змінами клімату», – стверджує він.

Телеканал Euronews зазначає, що проєкт резолюції містить заклик до Генерального секретаря Антоніу Ґутерріша «включити ризики безпеки, повʼязані з кліматом як центральний елемент у спільні стратегії ООН щодо запобігання конфліктам».

Посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що вето Росії не має «ніякого виправдання». За її словами, «кліматична криза – це криза безпеки».

Франція вважає, що існує звʼязок між глобальним потеплінням та безпекою: доступ до води, брак продовольства та відсутність кліматичної безпеки дозволяють «озброєним групам процвітати», користуючись вразливістю населення, зазначив представник Франції.