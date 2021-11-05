Екологічні активісти влаштували в Глазго багатотисячний протест

У шотландському Глазго, де триває конференція ООН зі зміни клімату, тисячі екологічних активістів влаштували акцію протесту. Вони пройшли містом і вимагали від світових лідерів вжити реальних заходів для захисту планети від глобального потепління.

Серед протестувальників – відома активістка зі Швеції Грета Тунберг. Раніше вона розкритикувала конференцію ООН. На її думку, учасники не зможуть ухвалити конкретних рішень щодо боротьби зі зміною клімату.

На конференції представники близько 200 країн підбивають перші підсумки Паризької угоди щодо клімату 2015 року і планують дії на найближчі роки. Кілька країн, включно з Росією, США та Великою Британією, вже домовилися зупинити зникнення лісів у найближчі дев’ять років.

Крім того, кожна країна представила свої плани щодо скорочення викидів парникових газів. Вчені вважають, що до 2050 року їх треба звести до нуля – тільки таким чином можна буде уникнути глобальної катастрофи.