США виділять 25 млн доларів низці країн, у тому числі Україні, на розвиток чистої ядерної енергетики

Сполучені Штати готові виділити 25 мільйонів доларів на підтримку розвитку ядерної енергетики в кількох країнах, у тому числі Україні. Про це заявила заступниця державного секретаря США з питань контролю озброєння та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс на кліматичному саміті ООН, повідомляє Державний департамент.

Цю суму планується виділити в рамках «Ядерного пакету майбутнього» (Nuclear Futures Package), спрямованого на розвиток чистої ядерної енергогенерації.

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«У рамках Ядерного пакету майбутнього Сполучені Штаті раді співпрацювати з Польщею, Кенією, Україною, Бразилією, Румунією та Індонезією, поміж інших, аби підтримати прогрес у досягненні їхніх цілей в ядерній енергетиці. До цих зусиль входять будівництво потужностей, обладнання, дослідження придатності та місць розташування, демонстраційні проєкти, ознайомчі поїздки, відвідини локацій, технічна співпраця та інше», – йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

У відомстві сподіваються, що програми з розвитку ядерної енергетики, які входять до цього пакету, допоможуть здійснити необхідні кроки для «безпечного, надійного та відповідального застосування нових ядерних технологій».

Кліматичний саміт ООН у Глазго, Шотландія, також відомий як COP26, триває з 31 жовтня до 12 листопада.