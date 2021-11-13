На реальних переговорах COP26, які все ще тривають у Глазго, Шотландія, представники країн з питань клімату намагаються досягти кінцевої мети – обмежити зростання глобальної температуру до 1,5°C, виходячи з доіндустріального рівня. У той час як країни, які розвиваються, потребують більше грошей, які допомогли б їм адаптуватися до вищих температур, що спричиняють частіші посухи, повені та лісові пожежі, розвинені країни зосереджені на спрямуванні фінансів на скорочення викидів. Нездатність багатих країн виконати обіцянки щодо надання допомоги країнам, які розвиваються, викликала недовіру і розглядається як головна перешкода для прогресу в скороченні викидів. На човні активістів «пливли»: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, президент Бразилії Жаїр Болсонару і король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд. (Відео Reuters)

