У Ґлазґо триває другий марш під час кліматичної конференції ООН

Тисячі демонстрантів вийшли на марш у шотландському місті Ґлазґо на другий день протестів екоактивістів, які стверджують, що учасники кліматичної конференції COP26 діють недостатньо рішуче, щоб розв’язати проблему глобального потепління.

Демонстранти, в тому числі студенти, активісти, політики та учасники профспілок, пройшли під зливою до центру міста. Учасники з мегафонами розкритикували компанії за сприяння кліматичній кризі і несли банери з гаслами: «Капіталізм вбиває планету».

Станом на 6 листопада конференція відбулася вже наполовину. Напередодні активістка з охорони довкілля Ґрета Тунберг назвала захід, організований ООН, «провалом» і «глобальним фестивалем із грінвошингу».

«Вони не можуть ігнорувати науковий консенсус і вони не можуть ігнорувати нас», – заявила Тунберг на виступі 5 листопада після маршу тисяч активістів.

Серед досягнутих наразі домовленостей конференції є зобов’язання деяких країн-учасниць скоротити викиди парникових газів, поетапно відмовитися від вугілля, припинити іноземне фінансування викопного палива та скоротити викиди метану.

Напередодні маршу 6 листопада в центрі Ґлазґо було посилено безпеку, а напередодні заходу над містом пролетіли гелікоптери.

Читайте також: Світові обсяги викидів CO2 повернулися до показників перед пандемією

Країни все ще повинні надати детальну інформацію про те, як зобов’язання, взяті ними на себе в Паризькій угоді, втілюються на практиці, в тому числі регулювання ринків вуглецю, загальні терміни звітності та умови прозорості.

За очікуваннями організаторів та поліції Ґлазґо, участь у протестах по всьому світу візьмуть до 50 000 людей, вимагаючи негайних дій для спільнот, які вже постраждали від потепління планети.

Делегати з майже 200 країн беруть участь у COP26, щоб знайти шляхи досягнення цілей, погоджених у Парижі в 2015 році, щодо обмеження глобального підвищення середньої температури між 1,5 і 2 градусами за Цельсієм.