Світові обсяги викидів CO2 повернулися до показників перед пандемією

Обсяги викидів діоксиду вуглецю досягнули позначки ненабагато меншої за рекордний показник 2019 року, свідчить доповідь консорціуму Global Carbon Project, оприлюдненої на кліматичній конференції ООН у Ґлазґо, Шотландія.

Викиди CO2 скоротилися в 2020 році на рекордні 1,9 мільярда тонн, тобто на 5,4%, оскільки країни зайшли в режим карантину, а економіка зупинилася, йдеться у звіті.

Різке очищення повітря в багатьох найбільших містах світу спонукало сподіватися, що світ на шляху до зменшення вуглецевого забруднення, але вчені стверджують, що це не так.

«Ми очікували відскоку. Що нас здивувало, то це його інтенсивність і швидкість», – сказав провідний автор дослідження П’єр Фрідлінгштайн, дослідник з моделювання клімату з Ексетерського університету у Великій Британії.

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Мета кліматичної конференції – знайти способи обмежити підвищення температури на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня та уникнути найбільш катастрофічних наслідків зміни клімату. Для цього, за словами вчених, викиди CO2 повинні досягти чистого нуля до 2050 року.

Для цієї мети, за словами Фрідлінгштайна, необхідно різко скоротити викиди CO2.

«Те, що потрібно робити щороку від теперішнього часу до 2050 року – це, загалом, те ж саме (скорочення – ред.), як ми мали під час кризи з COVID-19», – сказав він.

У звіті підкреслюється стрибок викидів СО2 в Китаї, зазначається, що частка країни у світових обсягах викидів цього року становитиме майже третину від загального обсягу. Співавтор дослідження сказав, що збільшення відбулося після того, як економіка Китаю вийшла з пандемії раніше за інших, спалюючи при цьому більше вугілля та природного газу.

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Цифри засновані на даних урядів щодо споживання електроенергії, подорожей, промислового виробництва та інших факторів.

У звіті також були деякі позитивні ознаки щодо викидів CO2. Наприклад, 23 країни, на які припадає чверть світових викидів за останнє десятиліття, включаючи США, Японію, Німеччину, Францію та Велику Британію, одночасно спостерігали сильне економічне зростання та значне зниження викидів.

За прогнозом доповіді, викиди у 2021 році зростуть на 4,9%, майже нівелювавши зниження 2020 року.