МЗС: Зеленський не встиг на виступ на сесії саміту в Глазго через зустріч із Блінкеном

Президент України Володимир Зеленський не встиг на виступ на сесії кліматичної конференції СOP26 у Глазго щодо скорочення викидів метану, бо мав у цей час зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона попередила організаторів про те, що Зеленський не встигне на сесію, але при цьому його все одно оголосив спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі.

Кулеба наголосив, що скандал із цієї ситуації намагалися «розганяти» російські ЗМІ.

«У той час, як у медіа розганяються усілякі історії про те, що Керрі оголосив Україну, а України не було в залі, то вам при цьому не розказують, що саме в цей час відбувалася зустріч президента України з державним секретарем Ентоні Блінкеном. І оскільки вона була дуже предметною і тривалою, вони проговорили дуже багато, то банально плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте мені, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і надзвичайно довірлива», – сказав Кулеба під час відеозвіту у фейсбуці 3 листопада.

Він закликав не вестися на «російські закиди і провокації».

Міністр додав, що Зеленський під час кліматичної конференції у Глазго провів 13 двосторонніх зустрічей і контактів, деякі з яких відбулися вперше в історії: як, наприклад, зустрічі з президентами Анголи і Ліберії.

Президент України також зустрівся з президентом США Джо Байденом, з яким обговорив безпекову ситуацію на Донбасі.

Кліматичний саміт ООН у Глазго, Шотландія, також відомий як COP26, триває з 31 жовтня до 12 листопада.