Зеленський обговорив із держсекретарем США виклики в енергетиці та ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 2 листопада обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на сході України, питання військово-оборонної співпраці та викликів в енергетиці. Про це глава держави повідомив у твітері.

«На зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили напружену ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України і США, викликів в енергетиці. США непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення», – написав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський перебуває в Глазго, Велика Британія, де відбувається кліматичний саміт COP26.

Раніше 2 листопада глава держави зустрівся з президентом США Джо Байденом та обговорив із ним про безпекову ситуацію на сході України.