У Медведчука закінчився домашній арешт в одній зі справ – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора повідомляє, що в підозрюваного у державній зраді народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука закінчився граничний термін перебування під домашнім арештом в одній зі справ.

«Прокурори Офісу генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України. Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим», – пояснили в ОГП.

За повідомленням, єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків.

2 листопада Печерський районний суд Києва розгляне таке клопотання прокурорів.

Серед обов’язків, які проситимуть покласти на Медведчука прокурори:

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

В Офісі генпрокурора нагадали, що підозрюваний народний депутат наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності. Печерський районний суд Києва 12 жовтня обрав йому цей запобіжний захід.

У цій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.