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Зеленський наклав додаткові санкції на одеську компанію, яку, ймовірно, контролює депутат від ОПЗЖ

Ілюстративне фото

Президент України Володимир Зеленський на три роки обмежив економічну діяльність одеської компанії Fides Ship Management, на яку взимку 2021 року наклали американські санкції – за торгівлю із венесуельським режимом Ніколаса Мадуро. Згідно із розслідуванням Радіо Свобода, компанія пов’язана із депутатом Одеської обласної ради з фракції «Опозиційної платформи – За життя» Віктором Баранським. Сам він такий зв’язок заперечує.

Рішення про санкції Володимир Зеленський ухвалив 30 жовтня 2021 року указом №556/2021. Таким чином він увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

У списку підсанкційних осіб і компаній є дев’ять фізичних осіб, в тому числі засновник прокремлівського байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов, і 41 юридична особа – українські і російські комерційні компанії, в тому числі ТОВ «Фідес Шип Менеджмент», яка зареєстрована в Одесі.

Одеській компанії, яку Державний департамент США вважає відповідальною за торгівлю із режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі, заборонили в тому числі торгові операції і будь які операції з її активами, в тому числі виведення капіталу за межі України; анулювали ліцензії і дозволи. Також її суднам не можна заходити до територіального моря України, її внутрішніх вод і портів.

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