Депутату від ОПЗЖ міг належати танкер компанії, яка підпала під американські санкції

ОДЕСА – У січні 2019 року Сполучені Штати ввели санкції проти нафтового сектора Венесуели – вони визнали опозиційного лідера Хуана Гуайдо тимчасовим главою держави, а президента Ніколаса Мадуро закликали до відставки. Нафтопродукти – головна стаття експорту Венесуели. Через два роки після запровадження санкцій під них потрапила українська компанія – на її танкерах вивозили нафту з Венесуели, а раніше, за інформацією Радіо Свобода, на суднах Fides Ship Management возили й російські нафтопродукти. Європейські екологи встановили зв’язок між цією компанією та одеським депутатом від «Опозиційної платформи – за життя». Сам політик називає данні помилкою і заперечує свій зв’язок із санкційною діяльністю.

19 січня під санкції Сполучених Штатів Америки за торгівлю із венесуельським режимом Ніколасом Мадуро потрапила низка компаній, в тому числі підприємство з одеською реєстрацією Fides Ship Management. За даними бази даних Youcontrol, кінцевим власником компанії зі статутним капіталом в тисячу гривень є Юрій Ткач.

За даними американського казначейства, ця компанія володіє танкерами «Baliar» (IMO: 9192258), «Balita» (IMO: 9176773), «Domani» (IMO: 9041057) і Freedom (IMO: 9018464). Зазначимо, що під окремі санкції також потрапило судно «Sierra» (IMO: 9147447), яке зараз належить російській компанії Rustanker LLC. Але з 2016 по 2019 рік, за даними бази Equasis, цей танкер також контролювала одеська фірма Fides Ship Management.

Також, за даними «Equasis», одесити вже позбулись одного з «санкційних» танкерів – продали росіянам в листопаді 2020 року. Судно «Baliar» змінило назву спочатку на «Xena», а потім на «LEGACY», а також власника. Тепер танкер належить компанії «Berylicious Ltd» з російського міста Кримськ, Краснодарський край.

Всього «Berylicious Ltd.» управляє шістьма судами – все це танкери приблизно двадцятирічної давнини та всі вони придбані в кінці осені – на початку зими 2020 року. Зараз під управлінням Fides Ship Management, згідно із базою даних Equasis, перебуває лише три судна, які потрапили під санкції: «Balita», «Domani» і «Freedom».

В українських реєстрах Youcontrol взагалі відсутня інформація про будь-яку власність цієї компанії.

Одеський слід

Згідно із даними з відкритих джерел, контролювати одеську компанію, яка потрапила під санкції, може депутат Одеської міської ради від «Опозиційної платформи – за життя» Віктор Баранський. Він, за даними українських і місцевих одеських ЗМІ, також міг фінансувати одеську організацію «Партії Анатолія Шарія». Згідно зі звітом брюссельської неурядової організації «Shipbreaking Platform», офшор Баранського «Vista Shipping» був реальним власником одного з суден Fides Ship Management.

«Shipbreaking Platform» досліджує утилізацію суден зі всього світу. В їхньому звіті за 2018 рік згадується танкер «Velda» (IMO: 9011076) – його порізали на метал у квітні у Чітагонгу (Бангладеш) на звалищі суден та кораблів. Бенефіціарним власником судна була компанія «Vista Shipping» з Британських Віргінських островів. Вочевидь це офшор, який що найменше двічі згадується у зв’язку із політиком Віктором Баранським.

По-перше, згідно із даними архіву офшорних компаній Panama Papers, Баранський є повним власником «Vista Shipping». Також цей офшор згадується у позові компанії «Flame S.A.», яка намагалась стягнути борг з компанії «Industrial carriers Inc.». Остання належала батьку Віктора Баранського – Сергію. В рішенні суду говориться, що Віктор Баранський є власником цілої групи компанії під назвою «Palmira», куди входить і «Vista Shipping».

Сам Баранський повністю заперечує стосунок до Fides Ship Management і називає помилкою реєстр європейської організації.

«До санкційної діяльності, зокрема компанії Fides, я стосунку не маю. Тому, на жаль, коментувати нічого. Приблизно з 2015 року, як я пам’ятаю, Vista Shipping не працює. Також не можу пригадати судно «Velda». Напевно, це якась помилка», – заявив політик.

На судна компанії «Fides Ship Management» моряків відправляли з крюїнгової агенції «Євробалк». За даними одеських ЗМІ та кількох власних джерел Радіо Свобода, її фактично контролює також Віктор Баранський. Директор цієї компанії Анатолій Іванкевич також обрався депутатом від партії «Опозиційна платформа – за життя», проте не до міської, як Баранський, а до районної ради. Балотувалась від ОПЗЖ також юрисконсульт «Євробалка» Ірина Зогий, але вона депутатом не стала.

Іванкевич заперечує зв’язок компанії з Баранським. Згідно із даними Youcontrol, бенефіціарним власником крюїнгової агенції є громадянка Республіки Молдова Людмила Романовська.

«Ми працюємо для доволі багатьох судновласників, ми постійно підбираємо кадри. На сьогодні немає зв’язку між «Євробалк» і «Fides Ship Management». Не було й раніше. Баранський – не є ані керівником, ані засновником», – заявив Іванкевич Радіо Свобода.

Через танкер Fides Ship Management проходила російська нафта – моряк

Радіо Свобода поспілкувалось із моряком, який через компанію «Євробалк» влаштувався і працював на судні «Freedom», але звільнився через поганий контракт і неповну виплату зарплати.

Це судно змінило кілька назв, в тому числі називалось «Pacific», «Magus» і «Front Pride». За словами моряка, їхнє судно було посередником для пального. «Freedom» постійно стояв в Азовському морі поза територіальними водами Росії чи України, на нього привозили російську нафту, яку за документами потім видавали за пальне з інших країн світу.

Танкер Freedom двічі потрапляв у ЗМІ. У 2011 році його безрезультатно намагались взяти штурмом пірати в Індійському океані. «На пам’ять» від піратів в надбудові судна залишились сліди влучань з реактивних гранатометів. У 2019 році на судні отруїлися метиловим спиртом двоє українських моряків.

Згідно із санкційними обмеженнями, все майно компанії «Fides Ship Management» та дохід з нього, тепер є заблокованим. Вочевидь йдеться про майно, яке підпадає під юрисдикцію американського правосуддя та перебуває у володінні або під контролем американських громадян.

Також американський уряд блокує будь-які організації, яким прямо чи опосередковано належить половина або більше цієї компанії. Ані сама компанія, ані її співвласники не зможуть працювати з американськими підприємствами чи громадянами США.