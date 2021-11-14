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На кліматичній конференції ООН ухвалили нову глобальну угоду

Підсумкова угода містить м’якші формулювання порівняно із запланованими спочатку

Учасники кліматичної конференції ООН у Глазго затвердили нову глобальну угоду. Цілі документа – підштовхнути держави взяти на себе масштабні зобов’язання щодо обмеження викидів шкідливих речовин в атмосферу до 2030 року та обмежити глобальне потепління півтора градусами Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем.

ЗМІ пишуть, що підсумкова угода містить м’якші формулювання порівняно із запланованими спочатку. Зокрема, замість припинення використання вугілля у фінальному договорі йдеться про поступове скорочення цього енергоресурсу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш назвав домовленості щодо клімату недостатніми, але визнав, що підсумки конференції – це компроміс, який враховує інтереси і протиріччя країн-учасниць.

За словами Ґутерріша, світ все ще перебуває на межі «катастрофи».

«Наша тендітна планета висить на волосині… Ми все ще стукаємо у двері кліматичної катастрофи», – сказав генсекретар ООН.

Конференція ООН з клімату розпочала свою роботу у Шотландії 31 жовтня. У ній взяли участь 30 тисяч людей майже із 200 країн світу. У перші дні захід відвідали президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, президент України Володимир Зеленський та інші світові лідери.

Президент Росії Володимир Путін у конференції не брав участі. Джо Байден розкритикував ставлення Путіна до саміту, зазначивши, що Росія стикається з тими самими проблемами, що й увесь світ, але не робить у боротьбі з ними достатнього внеску.

Під час саміту в Глазго пройшли кілька маніфестацій. В одній із них взяла участь відома екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ. Вона звинуватила лідерів розвинених країн у тому, що вони прагнуть уникнути реальної боротьби зі змінами клімату. Тунберґ закликала до радикальних заходів щодо зниження викидів парникових газів.

Кліматичний саміт ООН. Як його бачать активісти? (відео)
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Кліматичний саміт ООН. Як його бачать активісти? (відео)

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