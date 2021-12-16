Водозабезпечення півдня України погіршується, запаси підземних вод майже вичерпано – вчені

Українські вчені зазначають, що через зміни клімату водозабезпечення України, особливо південних регіонів, з роками погіршується. Про це сказав виконувач обов’язків директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України Михайло Ромащенко в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

«Водозабезпечення України в цілому, особливо її південних регіонів, у зв’язку зі змінами клімату погіршується. Це питання має вирішуватися шляхом модернізації наявних систем водопостачання, залучення та постачання додаткових водних ресурсів, а переважно – це водні ресурси Дніпра. Тому що, на жаль, Україна, особливо на півдні, особливих запасів підземних вод немає, за винятком Херсонської області, де є достатні за запасами підземні якісні води для питного водопостачання на басейн», – стверджує Ромащенко.

2 грудня Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік. Згідно з документом, на програму «Питна вода України» передбачено один мільярд гривень, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За словами міністра, наразі в Україні, як і в усьому світі, бракує якісних питних водних ресурсів. «Це глобальна проблема. Причина її виникнення має комплексний характер: кліматичні умови, зношена інфраструктура, неефективне споживання, забруднення тощо. У нашій країні в деяких районах воду досі подають за графіком», – сказав він. Розв’язати ці багаторічні проблеми покликана зазначена державна програма.

В міністерстві повідомили, що планується будівництво та реконструкція водозабірних споруд, водопровідних очисних споруд, мереж водопостачання та очисних споруд водовідведення із застосуванням новітніх технологій. Окрім того, передбачене впровадження станцій доочищення питної води у системах централізованого водопостачання.