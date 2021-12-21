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У Києві перевірять систему оповіщення. Влада обіцяє попередити про увімкнення сирен

На тлі розмов про потенційний повномасштабний наступ Росії, Київ готується до можливої необхідності укривати цивільне населення від бомбардування чи надзвичайної ситуації

У Києві опрацьовують план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен.

Дата таких перевірок наразі визначається, повідомила 21 грудня Київська міська державна адміністрація.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, про дату проведення перевірки готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен повідомлять заздалегідь.

На тлі розмов про потенційний повномасштабний наступ Росії, українська столиця готується до можливої необхідності укривати цивільне населення від бомбардування чи надзвичайної ситуації.

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