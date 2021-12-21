У Києві перевірять систему оповіщення. Влада обіцяє попередити про увімкнення сирен

У Києві опрацьовують план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен.

Дата таких перевірок наразі визначається, повідомила 21 грудня Київська міська державна адміністрація.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, про дату проведення перевірки готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен повідомлять заздалегідь.

На тлі розмов про потенційний повномасштабний наступ Росії, українська столиця готується до можливої необхідності укривати цивільне населення від бомбардування чи надзвичайної ситуації.