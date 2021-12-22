Поліція відкрила провадження через пожежу в готелі на Вінниччині

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі у заміському комплексі відпочинку у Вінницькій області. Провадження відкрили за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки», за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

«Надзвичайна подія сталася 22 грудня близько 3:00 у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району. У результаті пожежі, яка виникла на шостому поверсі в приміщенні готельно-ресторанного комплексу, одна людина загинула, двоє госпіталізовані», – повідомили у поліції.

Працівники поліції і рятувальники евакуювали близько 60 людей, в тому числі, 53 дитини.

Близько 5:30 пожежу локалізували, заходи щодо ліквідації її наслідків – тривають, кажуть у поліції. У ДСНС раніше заявляли, що загасили вогонь.

«За попередньою інформацією, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Інформація щодо неї встановлюється. Ще двоє людей – 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані», – повідомили у поліції.

Про те, що могло спричинити пожежу, у поліції і в ДСНС не повідомляли.