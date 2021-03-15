У 2020 році в Україні за домашнє насильство засудили 921 людину – Державна судова адміністрація

У 2020 році в Україні за домашнє насильство засудили 921 людину, у 2019-му – 225. Про це повідомили у Державній судовій адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода.

У державній судовій адміністрації зазначили, що у 2020 році на розгляді в судах перебувало 1877 проваджень щодо домашнього насильства, у 2019 таких було 626.

В відомстві додали, що за підсумками 2020 року нерозглянутих проваджень за фактом домашнього насильства залишилося 683.

У 2020 році в Україні зафіксували 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї.

В Нацсоцслужбі повідомили, що станом на 1 січня 2021 року у 18 областях та столиці України діє 33 притулки для жертв домашнього насильства.

До секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової від початку року і до 3 березня надійшло 22 звернення громадян та 34 повідомлення про порушення прав щодо захисту від домашнього насильства.

За даними міністерства соціальної політики України, протягом 2020 року в Україні спостерігалося зростання кількості звернень щодо домашнього насильства на 66 відсотків. Зокрема, ситуація загострилася через пандемію, вважають у відомстві.

За даними Мінсоцполітики, серед усіх звернень про домашнє насильство – найбільше від жінок: 86 відсотків, чоловіки – 12 відсотків і 2 відсотки – від дітей.

У Київміськадміністрації анонсують створення нового центру для жінок, що постраждали від домашнього насильства.