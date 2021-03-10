В ОПУ розповіли, скільки звернень щодо домашнього насильства надходить до дитячого омбудсмена

У 2021 році до уповноваженого президента з прав дитини надійшло дев’ять звернень щодо домашнього насильства. Про це повідомили в Офісі президента у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Повідомляємо, що протягом 2021 року до уповноваженого президента України з прав дитини надійшло дев’ять звернень щодо домашнього насильства», – мовиться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що у 2020 році надійшло 44 таких звернення.

У 2020 році в Україні зафіксували 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї, повідомили напередодні у відповідь на запит Радіо Свобода у Національній соціальній сервісній службі України.

У Нацсоцслужбі додали, що станом на 1 січня 2021 року у 18 областях та столиці України діє 33 притулки для жертв домашнього насильства.

До секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової від початку року і до 3 березня надійшло 22 звернення громадян та 34 повідомлення про порушення прав щодо захисту від домашнього насильства.

За даними Міністерства соціальної політики України, протягом 2020 року в Україні спостерігалося зростання кількості звернень щодо домашнього насильства на 66 відсотків. Зокрема, ситуація загострилася через пандемію, вважають у відомстві.

За даними Мінсоцполітики, серед усіх звернень про домашнє насильство – найбільше від жінок: 86 відсотків, чоловіки – 12 відсотків і 2 відсотки – від дітей.

У Київміськадміністрації анонсують створення нового центру для жінок, що постраждали від домашнього насильства.