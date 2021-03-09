У 2020 році надійшло понад 200 тисяч звернень щодо домашнього насильства – Нацсоцслужба

У 2020 році в Україні зафіксували 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї. Про це повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода у Національній соціальній сервісній службі України.

«Протягом 2020 року до органів та установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, надійшло 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї, з них – 2756 від дітей, 180 921 – від жінок, 27 676 – від чоловіків», – йдеться в повідомленні.

В Нацсоцслужбі додали, що станом на 1 січня 2021 року у 18 областях та столиці України діє 33 притулки для жертв домашнього насильства.

Кількість притулків для жертв домашнього насильства в областях України виглядає таким чином:

Вінницька область – один притулок;

Волинська область – один притулок;

Дніпропетровська область – два притулки;

Донецька область – два притулки;

Закарпатська область – три притулки;

Запорізька область – один притулок;

Київська область – два притулки;

Луганська область – один притулок;

Львівська область – два притулки;

Миколаївська область – два притулки;

Одеська область – три притулки;

Полтавська область – два притулки;

Рівненська область – один притулок;

Тернопільська область – один притулок;

Харківська область – два притулки;

Херсонська область – один притулок;

Хмельницька область – один притулок;

Чернівецька область – три притулки;

Місто Київ – два притулки.

У переліку відсутні шість областей України: Чернігівська, Черкаська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Сумська та Житомирська. Відповідно, в цих областях станом на початок 2021 року не було притулків для жертв домашнього насильства.

Також у соціальній службі зазначили, що в Україні діє 304 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

В Україні також працює 10 денних центрів для перебування постраждалих від насильства, додали у Нацсоцслужбі.

До секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової від початку року і до 3 березня надійшло 22 звернення громадян та 34 повідомлення про порушення прав щодо захисту від домашнього насильства.

За даними міністерства соціальної політики України, протягом 2020 року в Україні спостерігалося зростання кількості звернень щодо домашнього насильства на 66 відсотків. Зокрема, ситуація загострилася через пандемію, вважають у відомстві.

За даними Мінсоцполітики, серед усіх звернень про домашнє насильство – найбільше від жінок: 86 відсотків, чоловіки – 12 відсотків і 2 відсотки – від дітей.

У Київміськадміністрації анонсують створення нового центру для жінок, що постраждали від домашнього насильства.