У 2020 році надійшло понад 200 тисяч звернень щодо домашнього насильства – Нацсоцслужба

У 2020 році в Україні зафіксували 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї. Про це повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода у Національній соціальній сервісній службі України.
«Протягом 2020 року до органів та установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, надійшло 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї, з них – 2756 від дітей, 180 921 – від жінок, 27 676 – від чоловіків», – йдеться в повідомленні.
В Нацсоцслужбі додали, що станом на 1 січня 2021 року у 18 областях та столиці України діє 33 притулки для жертв домашнього насильства.
Кількість притулків для жертв домашнього насильства в областях України виглядає таким чином:
- Вінницька область – один притулок;
- Волинська область – один притулок;
- Дніпропетровська область – два притулки;
- Донецька область – два притулки;
- Закарпатська область – три притулки;
- Запорізька область – один притулок;
- Київська область – два притулки;
- Луганська область – один притулок;
- Львівська область – два притулки;
- Миколаївська область – два притулки;
- Одеська область – три притулки;
- Полтавська область – два притулки;
- Рівненська область – один притулок;
- Тернопільська область – один притулок;
- Харківська область – два притулки;
- Херсонська область – один притулок;
- Хмельницька область – один притулок;
- Чернівецька область – три притулки;
- Місто Київ – два притулки.
У переліку відсутні шість областей України: Чернігівська, Черкаська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Сумська та Житомирська. Відповідно, в цих областях станом на початок 2021 року не було притулків для жертв домашнього насильства.
Також у соціальній службі зазначили, що в Україні діє 304 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
В Україні також працює 10 денних центрів для перебування постраждалих від насильства, додали у Нацсоцслужбі.
До секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової від початку року і до 3 березня надійшло 22 звернення громадян та 34 повідомлення про порушення прав щодо захисту від домашнього насильства.
За даними міністерства соціальної політики України, протягом 2020 року в Україні спостерігалося зростання кількості звернень щодо домашнього насильства на 66 відсотків. Зокрема, ситуація загострилася через пандемію, вважають у відомстві.
За даними Мінсоцполітики, серед усіх звернень про домашнє насильство – найбільше від жінок: 86 відсотків, чоловіки – 12 відсотків і 2 відсотки – від дітей.
У Київміськадміністрації анонсують створення нового центру для жінок, що постраждали від домашнього насильства.
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