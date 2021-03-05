Цьогоріч в Україні зареєстрували 700 злочинів домашнього насильства – ОГП

За січень-лютий 2021 року в Україні зареєстровано 700 правопорушень за статтею «Домашнє насильство», половину з них направлено до суду. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

В Офісі генпрокурора зазначили, що за січень-лютий 2021 року виявили 374 чоловіків та 13 жінок, які вчинили правопорушення за статтею 126-1 ККУ «Домашнє насильство».

У 2020 році зареєстрували 3037 правопорушень у межах цієї статті, 1829 з них направили до суду. У 2020-му перед судом за домашнє насильство постали 1727 чоловіків та 57 жінок, розповіли в ОГП.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у 2019 році зареєстрували 1563 таких правопорушення, з них 759 направили до суду.

11 січня 2019 року з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи набули чинності зміни до Кримінального кодексу України, що посилюють відповідальність за сексуальне та домашнє насильство. Тепер закон чітко визначає базові поняття Кримінального кодексу, пов’язані із сексуальними злочинами, а також чітко визначає покарання за них.

За даними Мінсоцполітики, щороку від домашнього насильства в Україні потерпає близько 100 тисяч людей, 90% з цього числа – жінки.

За наведеними раніше даними Фонду ООН у галузі народонаселення, від насильства (фізичного і сексуального) в Україні щороку страждають 1,1 мільйона жінок.