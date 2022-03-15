Міноборони назвало й прокоментувало скарги щодо мобілізації, які отримує найчастіше

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила роз’яснення щодо мобілізації, яка почалася в Україні через повномасштабну російську агресію.

За даними Маляр, найчастіше громадськість скаржиться на те, що на заході України мобілізують передусім внутрішніх переселенців, а не місцевих жителів, а на передову відправляють людей без належної підготовки.

Заступниця міністра назвала необґрунтованими заяви про вибіркову мобілізації в західних областях. Вона вказала на велику кількість людей, які добровільно зголошувалися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів).

«Працівники ТЦК та СП просто фізично не можуть робити вибірковий чи принциповий підхід до призову громадян. Мобілізація проводиться на загальних підставах для всіх верств населення», – стверджує Маляр.

Вона також повідомила, що підготовка рядового та сержантського складу зараз відбувається в скорочені терміни, але все одно триває від семи до 20 діб, залежно від складності спеціальності.

«Втім, якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, повідомте про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили», – закликала урядовиця.

За її словами, дані про призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспорту є секретними.

Щодо мобілізації внутрішньо переміщених чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років – заступниця міністра вказала на те, що частина з них змушена була переміститися в безпечні місця зі своїми сім’ями.

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«Чоловіки призовного віку для отримання статусу ВПО зобов’язані стати на військовій облік у ТЦК та СП та відповідно до загальної мобілізації вони мають бути призвані до війська», – зазначила вона.

Планування подальшого проведення мобілізації в державі, за словами Маляр, напряму залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення.

Крім того, представниця Міноборони згадала про мобілізацію жінок. За її даними, до військових частин або на службу можуть бути призвані жінки, які перебувають на військовому обліку. Наразі такої потреби немає, проте «в окремих випадках» жінок можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними для сил оборони військовими спеціальностями.

Серед них спеціальності:

медичні

зв’язку

обчислювальної техніки

радіоелектроніки

водії автотракторних (гусеничних) засобів

водолази

механіки та монтажники авіаційних машин

фахівчині з картографії, топогеодезії, фотограмметрії, аерофотослужби, поліграфії, кінорадіомеханіки, харчової промисловості та фінансово-економічної діяльності

«Жодну жінку, без згоди, на військову службу під час мобілізації поки що не призвано», – зауважує Маляр.

Вона вказує на проблеми з організацією та забезпеченням, які можуть виникати в ході мобілізації.

Заступниця міністра також оприлюднила перелік категорій людей, які не підлягають призову на строкову службу на час мобілізації. Серед них, наприклад, фахівці, які були «заброньовані» на воєнний час державними установами.

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Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».