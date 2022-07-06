Генштаб скасував рішення про «дозволи» для військовозобовʼязаних – Залужний

Генеральний штаб ЗСУ скасував рішення щодо отримання дозволу військовозобов’язаними дозволу у територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки для виїзду за межі областей, де вони зареєстровані, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він наголосив, що цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України.



«Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави. Тому начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання», – написав він у телеграмі за підсумками засідання ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Валерій Залужний зауважив, що оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення в умовах воєнного стану, оскільки наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів.

5 липня Генеральний штаб ЗСУ поширив повідомлення про обмеження на право військовозобов’язаних громадян залишати місце проживання без дозволу військкомату. Як повідомило командування, закон про військову службу передбачає на воєнний час заборону призовникам, військовозобов’язаним та резервістам залишати місце проживання без погодження з керівником місцевого центру комплектування і соціальної підтримки. Повідомлялося, що такий дозвіл видають на період від 30 діб до року.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що військове командування України не надавало вказівок щодо перешкоджання переміщенню військовозобов’язаних громадян у найближчі дні. Але вказав, що Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. «Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів і областей, мають взяти дозвіл у ТЦК (територіальний центр комплектування – ред.)», – сказав Залужний.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Того ж дня в Україні запровадили воєнний стан і оголосили мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за кордон.