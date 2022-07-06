Омбудсмен звернувся до Зеленського через рішення Генштабу про «дозволи» для військовозобовʼязаних

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до президента України Володимира Зеленського через рішення Генерального штабу Збройних сил, що військовозобов’язані в Україні мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки для виїзду за межі областей, де вони зареєстровані.

«З урахуванням значного суспільного резонансу і з метою упередження можливого порушення прав громадян України, звернувся до президента України як до верховного головнокомандувача Збройних сил України та гаранта додержання Конституції України, з проханням втрутитися у ситуацію для невідкладного її вирішення», – написав Лубінець у фейсбуці 6 липня.

За його словами, «викликає занепокоєння відсутність у наказі чіткої регламентації щодо меж регіону, для виїзду за межі якого потрібен такий дозвіл, та мети такого виїзду».

«Не передбачені наказом і екстрені випадки, коли виїзд для військовозобов’язаного є нагальним і не потребує зволікань (смерть чи хвороба рідних, термінові відрядження по роботі). Також розробниками не враховано спроможність ТЦК і СП (які і до повномасштабної агресії мали можливість приймати відвідувачів раз на тиждень) на опрацювання звернень охочих отримати відповідні дозволи», – написав омбудсмен.

Він додав, що під час опрацювання наказу була недотримана одна зі складових принципу верховенства права – принцип правової визначеності, який гарантує забезпечення легкості з’ясування змісту права і можливість скористатися цим правом у разі необхідності.

«З урахуванням зазначеного вище, це може містити реальну загрозу дотриманню конституційних прав і свобод громадян України, зокрема на свободу переміщення і на працю, та, як наслідок, достатній рівень життя як безпосередньо військовозобов’язаних, так і членів їхніх сімей, а також становить певні корупційні ризики, що є неприйнятним», – додав він.

Напередодні в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що військовозобов’язані під час воєнного стану для виїзду за межі областей мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.

Президент Володимир Зеленський зажадав від Генштабу пояснень і закликав надалі не ухвалювати без нього подібних рішень.

Тим часом, група народних депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов’язаних і резервістів з місця проживання в межах України.

Як заявив один із авторів документу «слуга народу» Дмитро Чорний, йдеться про необхідність запровадити безперешкодне переміщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів територією України «без отримання відповідного дозволу у військкоматі».