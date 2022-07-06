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Новини | Політика

Раді пропонують дозволити безперешкодне пересування військовозобов’язаних по Україні

Тексту документу на сайті парламенту ще немає

Група народних депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов’язаних і резервістів з місця проживання в межах України.

Як заявив один із авторів документу «слуга народу» Дмитро Чорний, йдеться про необхідність запровадити безперешкодне переміщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів територією України «без отримання відповідного дозволу у військкоматі».

«Ідея проста – прибрати «мертву» і потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів з законодавства датованого 1992-м роком», – написав Чорний у фейсбуці 5 липня.

Тексту документу на сайті парламенту ще немає.

Напередодні в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що військовозобов’язані під час воєнного стану для виїзду за межі областей мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.

Президент Володимир Зеленський зажадав від Генштабу пояснень і закликав надалі не ухвалювати без нього подібних рішень.

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