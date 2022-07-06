Раді пропонують дозволити безперешкодне пересування військовозобов’язаних по Україні

Група народних депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов’язаних і резервістів з місця проживання в межах України.

Як заявив один із авторів документу «слуга народу» Дмитро Чорний, йдеться про необхідність запровадити безперешкодне переміщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів територією України «без отримання відповідного дозволу у військкоматі».

«Ідея проста – прибрати «мертву» і потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів з законодавства датованого 1992-м роком», – написав Чорний у фейсбуці 5 липня.

Тексту документу на сайті парламенту ще немає.

Напередодні в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що військовозобов’язані під час воєнного стану для виїзду за межі областей мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.

Президент Володимир Зеленський зажадав від Генштабу пояснень і закликав надалі не ухвалювати без нього подібних рішень.