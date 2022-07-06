Через російські обстріли на Криворіжжі розбита сонячна електростанція та горять поля з урожаєм – ДСНС

Через обстріли армією РФ на Криворіжжі розбита сонячна електростанція та горять поля з урожаєм. Про це на брифінгу 6 липня повідомила речниця управління ДСНС в області Дарина Цуркань.

За її словами, армія РФ п’ять разів обстріляла Криворіжжя, поцілила по чотирьох громадах.

Зараз в Апостолівській та Нивотрудівській громадах горять поля з врожаєм. Загасити їх поки що неможливо через загрозу повторних ударів, розповіла Дарина Цуркань.

За її словами, по Широківській громаді російські війська били з «Ураганів» тричі – на електростанції тут розбиті 12 сонячних панелей. Пошкоджено кілька будівель, а в Апостолівській громаді через обстріл горіла лісосмуга – пожежу змогли загасити.

Також російські війська обстрілювали Зеленодольську громаду.

Загиблих і поранених в результаті цих обстрілів немає, сказала речниця управління ДСНС Дніпропетровської області.

За даними обласної військової адміністрації, у всіх семи районах Дніпропетровщини стартували жнива. Аграрії збирають ячмінь, пшеницю, ріпак, горох, днями розпочнуть – пшеницю. Загалом працюватимуть на майже 2 мільйонах гектарів полів. Є поля, на яких зібрати врожай поки неможливо через постійні обстріли.

24 червня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що за чотири місяці війни по Дніпропетровщині Росія вдарила 160 ракетами, загинула 21 людина.