Українські військові взяли під контроль село Потьомкине на Херсонщині – ЗСУ

Військові 60-ї окремої піхотної бригади Збройних сил України провели успішний наступ у районі села Потьомкине Херсонської області, повідомила у четвер пресслужба ЗСУ.

«Село Потьомкине Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60-ї опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також «вполювали» одного «Тигра». Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Із впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп», – йдеться в повідомленні.

Село Потьомкине розташоване за приблизно 180 кілометрів від окупованого російськими військами Херсона.