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Через ранкові обстріли у Миколаєві поранені 4 людей – Кім

Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки, каже Віталій Кім

У результаті ранкових обстрілів військ РФ у Миколаєві поранені четеверо людей, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється», – написав Кім у Telegram.

Як уточнив раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, вибухи почалися удосвіта. Повідомлення про це він опублікував близько 4:20.

Днями міністр оборони Олексій Резніков британській газеті The Times заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на Півдні, для цього Україна збирає значні бойові сили.

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