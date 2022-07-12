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У Миколаєві пролунали потужні вибухи – мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

У Миколаєві вдосвіта 12 липня пролунали потужні вибухи. Про це близько 4:20 повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«У Миколаєві лунають потужні вибухи», – повідомив він.

Міський голова закликав людей не виходити з укриттів. Відтоді дані не оновлювалися.

Миколаївська ОДА наразі теж інформацію не публікувала.

Днями міністр оборони Олексій Резніков британській газеті The Times заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на Півдні, для цього Україна збирає значні бойові сили.

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