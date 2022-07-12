ЗСУ продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів військ РФ – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що військові продовжують тактику завдання втрат російським військам, в тому числі у питанні їхнього забезпечення зброєю.

«Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялося про вибухи, найімовірніше, на складах військ РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

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У ранковому зведенні Генштаб також повідомляє, що напередодні війська РФ стріляли по Харкову і довкола нього.

«Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що не вщухали обсттріли з боку армії РФ на Слов’янському, Бахмутському, Новопавлівському, Авдіївському, Курахівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках.

«В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр», – розповіли військові.

Розпочалася сто тридцять дев’ята доба війни РФ проти України.