З кінця червня ЗСУ знищили щонайменше 14 складів боєприпасів військ РФ – ЗМІ

Українські військові за останні два тижні – з кінця червня – завдали понад 10 точних ударів по складах боєприпасів та інших об'єктів російських військ, які перебувають у їхньому тилу на окупованих територіях України. Такі дані наводить Російська служба Бі-бі-сі. За відкритими джерелами журналісти встановили щонайменше 14 випадків подібних ударів.



Склади та інші уражені об'єкти розташовані на відстані від 5 до 75 кілометрів від лінії фронту – у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.



Як зазначає Бі-бі-сі, раніше українські війська теж періодично вражали склади та командні пункти російських військових, але робили це зазвичай прямо біля лінії фронту або внаслідок диверсійних дій. Наприкінці червня під удар почали потрапляти і об'єкти, розташовані далеко від лінії фронту, зокрема у Сніжному, Шахтарську, Перевальську, Кадіївці (Стаханові) – це глибокий тил, територія, яку проросійські сепаратисти контролювали з 2014 року. У ніч на понеділок повідомлялося про удар по Луганську. При цьому про удари по російській території не повідомлялося.



Офіційно ані Генштаб Збройних сил України, ані Міноборони Росії не повідомляли про такі випадки. Інформацію розповсюджували в соцмережах очевидці вибухів та журналісти з обох боків. Про втрати у особовому складі немає навіть приблизних даних.



Про збільшення кількості ударів по тилах російських військ говорять і українські урядовці. Президент України Володимир Зеленський, зокрема, заявив, що «нарешті дуже потужно запрацювала західна артилерія». Удари по тилах почалися невдовзі після повідомлення про те, що в Україну прибули передані США системи залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані близько 70–80 км.



Деякі з ударів по російських складах, безумовно, були завдані саме з цих установок – це підтверджують сепаратисти, які опублікували фотографії уламків ракет. Як зазначає Бі-бі-сі, точність і якість попадання вказує саме на роботу західної зброї. Міноборони США заявляло, що Україна «успішно» використовує ці системи.



Наразі США поставили або обіцяли поставити Україні 12 установок HIMARS. Представники української влади заявляють, що для успішного контрнаступу таких установок має бути кілька десятків.