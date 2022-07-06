Зеленський каже, що на фронті «дуже потужно» запрацювала артилерія від західних партнерів України

Президент України Володимир Зеленський у відеозверенні заявив, що нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія, отримана Україною від західних партнерів.

«Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання», – сказав Зеленський.

За його словами, українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема на півдні – Херсонщині та в Запорізькій області.

«Боремося за весь наш південь, за весь український Донбас – там зараз найбільш жорстоке протистояння біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна», – додав Зеленський.

Добігає кінця сто тридцять третя доба війни РФ проти України.