Данілов розповів, як ЗСУ нівелюють кількісні переваги військ РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що кількісні переваги військ РФ нівелюються точністю ЗСУ.

«Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!» – написав Данілов.

Останнім часом українські військові все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів.

Станом на 11 липня загальні втрати російської армії, за даними Генштабу ЗСУ, сягнули приблизно 37 400 військових. Водночас Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.

10 липня міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна готується до деокупації південних територій, для чого накопичує мільйонну бойову силу та оснащену західною зброєю.

За словами президента Володимира Зеленського, втеча окупантів з української землі є невідворотною, але «треба битися разом на всіх фронтах».