Втрати російських збройних сил сягнули близько 37400 військових – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії.
За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 37 400 військових. За добу загинули близько 100 російських військових.
Штаб також оприлюднив дані щодо втрат російської техніки за добу:
- 4 танки (1 645)
- 5 бойових броньованих машин (3 828)
- 4 артилерійських системи (838)
- 1 засіб протиповітряної оборони (109)
- 2 автомобілі або автоцистерни (2 696)
«Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку», – повідомляє командування. Воно зазначає, що дані щодо втрат Росії уточнюються.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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