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Втрати російських збройних сил сягнули близько 37400 військових – Генштаб ЗСУ

Українські військові завдають вогневий удар ураження по скупченню російської техніки з американської гаубиці M777 поблизу лінії фронту на Донеччині, 6 червня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії.

За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 37 400 військових. За добу загинули близько 100 російських військових.

Штаб також оприлюднив дані щодо втрат російської техніки за добу:

  • 4 танки (1 645)
  • 5 бойових броньованих машин (3 828)
  • 4 артилерійських системи (838)
  • 1 засіб протиповітряної оборони (109)
  • 2 автомобілі або автоцистерни (2 696)

«Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку», – повідомляє командування. Воно зазначає, що дані щодо втрат Росії уточнюються.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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