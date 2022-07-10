Російські військові виводять техніку з ладу, щоб не їхати на війну проти України – ГУР

Російські військові виводять свою техніку з ладу перед відправкою до України, аби залишитися в Росії, заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 10 липня.

«У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території РФ», – повідомила пресслужба розвідки.

Читайте також: Губернатор Брянської області Росії повідомив про вибух на залізниці

Зокрема, йдеться про 103 мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії – за даними розвідки, у цьому російському підрозділі протягом тижня вивели з ладу 17 БТР-82А та дев’ять командно-штабних машин К1Ш1, які «вже були готовими до завантаження на залізничні платформи».

За оцінкою ГУР, виведення військової техніки з ладу «набуває масового характеру».

«Командувач південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами, яких відправлятимуть на війну в Україну», – йдеться в заяві.

Російська сторона не коментувала цю заяву, перевірити її незалежно немає можливості.