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Губернатор Брянської області Росії повідомив про вибух на залізниці

Росія активно використовує залізницю для перекидання своєї військової техніки на війну проти України (фото ілюстративне)

У Брянській області Росії на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював вибуховий пристрій, заявив губернатор регіону Олександр Богомаз у Telegram.

За його словами, це сталося на перегоні Робчик – Піщанка в Унецькому районі .

Російський чиновник заявив, що було пошкоджено скло у кабіні машиніста, а самі колії буцімто пошкоджень не зазнали. Богомаз сказав, що ніхто не постраждав.

Брянська область РФ межує з Україною.

Росія активно використовує залізницю для перекидання своєї військової техніки на війну проти України.

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