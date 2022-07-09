Губернатор Брянської області Росії повідомив про вибух на залізниці

У Брянській області Росії на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював вибуховий пристрій, заявив губернатор регіону Олександр Богомаз у Telegram.

За його словами, це сталося на перегоні Робчик – Піщанка в Унецькому районі .

Російський чиновник заявив, що було пошкоджено скло у кабіні машиніста, а самі колії буцімто пошкоджень не зазнали. Богомаз сказав, що ніхто не постраждав.

Брянська область РФ межує з Україною.

Росія активно використовує залізницю для перекидання своєї військової техніки на війну проти України.