Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Білорусь: силовики затримали чотирьох підозрюваних у пошкодженні залізниці

Російська військова техніка на білоруській залізниці, березень 2022 року

У МВС Білорусі заявили про затримання трьох чоловіків нібито за знищення двох релейних шаф біля Осиповичів.

Як повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода, трьох жителів білоруського Бобруйська затримали в ніч на 30 березня.

У відомстві заявили, що при затриманні вони «чинили активний опір і намагалися втекти», через що по них відкрили вогонь. Одна людина «постраждала і перебуває в медичному закладі», іншій «медична допомога надана на місці», повідомили у МВС.

За повідомленням телеграм-каналу «Союз залізничників Білорусі», йдеться про Євгена Мінкевича, Дмитра Клімова та Володимира Аврамцева. Також, за даними телеграм-каналу залізничників, ці чоловіки не чинили опір, а після затримання їм цілеспрямовано стріляли в коліна. Проте перевірити цю інформацію в інших джерелах неможливо.

Представник МВС також повідомив, що 1 квітня затримали ще одного підозрюваного в знищені релейних шаф в ніч на 25 березня в Борисівському районі.

Раніше повідомлялось про випадки заподіяння шкоди залізничній інфраструктурі в Білорусі.

2 березня білоруське МВС частково підтвердило ці дані, повідомивши, що зафіксовано кілька фактів «знищення засобів сигналізації, блокування залізничних колій». Інформація про пошкодження елементів залізничної інфраструктури досі періодично з'являється.

Це пов'язано зі спробами перешкодити пересуванню російських військ, що беруть участь у війні проти України, територією Білорусі.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG