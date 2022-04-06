Білорусь: силовики затримали чотирьох підозрюваних у пошкодженні залізниці

У МВС Білорусі заявили про затримання трьох чоловіків нібито за знищення двох релейних шаф біля Осиповичів.

Як повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода, трьох жителів білоруського Бобруйська затримали в ніч на 30 березня.

У відомстві заявили, що при затриманні вони «чинили активний опір і намагалися втекти», через що по них відкрили вогонь. Одна людина «постраждала і перебуває в медичному закладі», іншій «медична допомога надана на місці», повідомили у МВС.

За повідомленням телеграм-каналу «Союз залізничників Білорусі», йдеться про Євгена Мінкевича, Дмитра Клімова та Володимира Аврамцева. Також, за даними телеграм-каналу залізничників, ці чоловіки не чинили опір, а після затримання їм цілеспрямовано стріляли в коліна. Проте перевірити цю інформацію в інших джерелах неможливо.

Представник МВС також повідомив, що 1 квітня затримали ще одного підозрюваного в знищені релейних шаф в ніч на 25 березня в Борисівському районі.

Раніше повідомлялось про випадки заподіяння шкоди залізничній інфраструктурі в Білорусі.

2 березня білоруське МВС частково підтвердило ці дані, повідомивши, що зафіксовано кілька фактів «знищення засобів сигналізації, блокування залізничних колій». Інформація про пошкодження елементів залізничної інфраструктури досі періодично з'являється.

Це пов'язано зі спробами перешкодити пересуванню російських військ, що беруть участь у війні проти України, територією Білорусі.