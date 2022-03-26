Генштаб ЗСУ: російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі Білорусі

Війська РФ у війні проти України продовжують активне використання транспортної мережі Білорусі, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі Білорусі. Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, здебільшого для перекидання ракет різних типів та боєприпасів, війська РФ використовують транспортні літаки Ан-124.

«Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках», – додали у Генштабі.

Українські військові додають: «Населення Республіки Білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної РФ проти України. Водночас надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки Республіки Білорусь».

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв про виведення з пунктів постійної дислокації на полігони підрозділів збройних сил Білорусі.

23 березня у Генштабі повідомляли, що на території Білорусі триває «активне переміщення» російської і білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону, а перед тим заявляли, що ймовірність залучення збройних сил Білорусі проти України зберігається. Проте, за даними Генштабу, «за наявною інформацією, велика кількість особового складу і деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави».

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Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так у РФ називають війну, розв’язану в Україні) Росії в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

11 березня у Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що білоруські війська увійшли в Україну. Водночас у Міноборони США додали: те, що нині не відстежуються ознак вторгнення білоруських сил на українську територію, не означає, що цього не станеться в майбутньому.

18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.