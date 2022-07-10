Ще 100 військових: Росія продовжує нести втрати переважно на Краматорському напрямку – Генштаб

Російська армія втратила близько 100 військових за минулу добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 10 липня.

За даними командування, загальні втрати російських військ сягнули орієнтовно 37 300 людей.

Крім того, штаб оприлюднив дані про втрати російської техніки за добу:

3 танки (1 641)

8 бойових броньованих машин (3 823)

2 артилерійські системи (834)

1 гелікоптер (188)

2 БПЛА оперативно-тактичного рівня (676)

7 автомобілів або автоцистерн (2 694)

Як і напередодні, за даними штабу, російські війська зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.