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Генштаб звітує про 300 ліквідованих російських військових за добу

Ілюстраційне фото. Собака пробігає повз знищений ЗСУ російський танк із літерою «V» у селі Дмитрівка на Київщині, яке напередодні звільнила армія України, 2 квітня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії протягом доби 8 липня.

За даними командування, в ході агресії проти України загинули близько 300 російських військових, відтак загальна кількість втрат особового складу зросла до 37 200 військових.

Крім того, в техніці російські війська втратили:

  • 1 танк (загальна кількість знищених – 1638)
  • 4 бойові броньовані машини (3 815)
  • 4 артилерійські системи (832)
  • 1 засіб протиповітряної оборони (108)
  • 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня (674)
  • 2 автомобілі та автоцистерни (2 687)

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку», – повідомив штаб. Командування зазначає, що дані щодо російських втрат уточнюються.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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