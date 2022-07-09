Генштаб звітує про 300 ліквідованих російських військових за добу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії протягом доби 8 липня.
За даними командування, в ході агресії проти України загинули близько 300 російських військових, відтак загальна кількість втрат особового складу зросла до 37 200 військових.
Крім того, в техніці російські війська втратили:
- 1 танк (загальна кількість знищених – 1638)
- 4 бойові броньовані машини (3 815)
- 4 артилерійські системи (832)
- 1 засіб протиповітряної оборони (108)
- 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня (674)
- 2 автомобілі та автоцистерни (2 687)
«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку», – повідомив штаб. Командування зазначає, що дані щодо російських втрат уточнюються.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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