Через шторм Росія скоротила корабельне угруповання в Чорному морі – ОК «Південь»

Через шторм у Чорному морі скоротилося російське корабельне угруповання, повідомляє оперативне командування «Південь» вночі проти 9 липня.

«Із погіршенням погоди, роздуванням в Чорному морі шторму, вороже корабельне угруповання скорочене майже вдвічі. На варті залишились два надводних та один підводний ракетоносій і три великих десантних кораблі. Напоготові 20 крилатих ракет типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

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Також штормове море винесло дві морські міни до узбережжя в Одеській області. Як зазначає командування, їх знешкодила підривна команда Військово-Морських Сил.

Військові застерігають, що загрози ракетних та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів і роботи диверсантів залишаються високими як на лінії зіткнення, так і в тилу. Командування закликає громадян не піддаватися на провокації і дотримуватися правил безпеки.