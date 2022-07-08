У командуванні «Південь» припускають, що війська РФ змінили тактику завдання ударів

В оперативному командуванні «Південь» припускають, що російські війська змінили тактику завдання ударів по півдню України.

«Близько 10:00 з ворожого літака Су-30 з боку Чорного моря по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя. Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні. Наразі без жертв», - повідомляє командування в фейсбуці.

Як повідомив 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, від початку бойових дій російські війська здійснили 6443 літаковильоти та завдали 626 ударів крилатими ракетами типу «Іскандер» і «Калібр».

За його даними, понад 70% випущених російськими військами по Україні некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають своєї цілі. Вони влучають у поле, море або поза межами розташування українських військ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».