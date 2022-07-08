На Одещині затримали чоловіка, який коригував російські обстріли – речник ОВА

На Одещині затримали чоловіка, який коригував російські обстріли, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



«В регіоні триває контрдиверсійна робота. Є результати. Затримано громадянина України, який з допомогою додатку «Телеграм» спілкувався з військовими країни-агресора. Надавав їм відповідні розвіддані щодо кількості та розташування наших військових, військової техніки, а також коригував ворожий вогонь. Цю людину затримано. Сьогодні проводяться оперативно-слідчі дії», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Правоохоронці наразі про це затримання не повідомляють.

Напередодні у СБУ повідомляли про затримання жителя Миколаєва, який, крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.



«Раніше надані зловмисником дані були використані зс рф щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня. Встановлено, що співробітники фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності залучили жителя Миколаєва, який підтримував повномасштабну агресію рф та виправдовував військові злочини загарбників», – повідомили в СБУ.

1 липня російські літаки стратегічної авіації з напрямку Чорного моря завдали ракетного удару по селищу міського типу Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Тоді, за даними ОВА, одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, інша – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

У результаті тієї російської ракетної атаки, за даними ДСНС, 21 людина загинула.

Через кілька днів армія РФ знову завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському району. Обійшлося без жертв та руйнувань.