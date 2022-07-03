Армія РФ знову завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському району – голова ОВА

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що армія РФ завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському району в ніч на 3 липня.



«Вночі противник знову завдав ракетного удару по Білгород-Дністровському району однією ракетою. На щастя, постраждалих та значних руйнувань немає», – сказав він у відеозверненні в телеграмі.

Як повідомляла раніше українська влада, вночі 1 липня російські літаки стратегічної авіації з напрямку Чорного моря завдали ракетного удару по селищу міського типу Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Тоді, за даними ОВА, одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, інша – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

У результаті тієї російської ракетної атаки, за даними ДСНС, 21 людина загинула.

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.