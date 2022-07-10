Зеленський: втеча окупантів є невідворотною, але «треба битися разом на всіх фронтах»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що втеча окупантів є невідворотною, але «треба битися разом на всіх фронтах».



«Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі. І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу», – сказав він у своєму відеозверненні.



«Це так само невідворотно, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз – і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно – абсолютно всі, кожен українець, кожна українка», – додав президент.

Напередодні членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц оприлюднила листа до президента США Джо Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою ОП Андрієм Єрмаком.

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Андрій Єрмак не коментував це звернення публічно. Як сказав речник президента Сергій Никифоров у коментарі «Суспільному», українська сторона не отримувала жодних листів чи звернень з боку Вікторії Спартц.



«Це справа американської депутатки й американського президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки що, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули», — сказав Никифоров.

У Міністерстві закордонних справ України ці заяви Спартц назвали «неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США».

Крім того, співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур заяви Вікторії Спартц назвала «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.

Після ситуації із рішенням щодо «дозволів» для військовозобовʼязаних Зеленський запевнив, що між Офісом президента і Генштабом немає непорозумінь.